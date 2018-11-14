السراج يضع إكليل من الزهور عند لوحة تخلد ذكرى المنفيين الليبيين إلى إيطاليا

ليبيا – وصل رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له مساء اليوم الأربعاء إلى طرابلس عائداً من باليرمو بعد حضوره المؤتمر الخاص بليبيا الذي عقد خلال اليومين الماضيين بالمدينة الايطالية.

السراج قام بحسب مكتبه الاعلامي صباح اليوم في ختام مشاركته بالمؤتمر بزيارة جزيرة أوستيكا وهي احدى الجزر الإيطالية التي نفي إليها الأف الليبيين منذ أكثر من قرن مضى، حيث كان في استقباله لدى وصوله عميد بلدية اوستيكا.

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وقام رئيس الرئاسي بزيارة المقبرة التي دفن فيها 132 من المنفيين الليبيين خلال حقبة الاحتلال بدءاً من عام 1911، ووضع إكليل من الزهور عند لوحة تخلد ذكراهم ، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء الليبية في طرابلس بأن الضحايا الليبين سيبقون حاضرين في الذاكرة الوطنية الليبية .

وقال السراج :” إن ما حدث يمثل حقبة مؤلمة في تاريخ شعبنا، وإن شعوب عديدة مرت بمثل هذه المحن التي تشكل دروساً تدعم وترسخ تطلعات الشعوب للعيش في عالم يسوده الأمن والسلام”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية