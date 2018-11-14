تعرف على اخر التطورات جنوب العاصمة طرابلس

قالت مصادر محلية مطلعة أن الهدوء عاد إلى جنوب العاصمة طرابلس وأنسحبت القوات التي خاضت إشتباكات عنيفة ومتقطعة في منطقة قصر بن غشير و مطار طرابلس العالمي, إلى تمركزاتها السابقة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين قوة تابعة للأمن المركزي بوسليم واللواء السابع مساء الاربعاء على خلفية مناوشات جرت بينهما صباح الأربعاء جنوبي طرابلس.

واستمرت الاشتباكات في المنطقة ما بين كوبري قصر بن غشير إلى غاية جزيرة القصر، دون أن يؤكد الجهة المسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

بدوره, أعلن رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بوزارة الداخلية “رمضان زرموح” تواصلهم مع الأطراف المعنية باشتباكات جنوب طرابلس لتهدئة الأوضاع, ووجود مؤشرات إيجابية لقبول التهدئة بين الطرفين، والتواصل مع أعيان ترهونة لإخلاء سبيل المحتجزين من الأمن المركزي.

وكان اللواء 22 التابع للواء السابع قد أعلن منطقة مطار طرابلس الدولي منطقة عسكرية إلى حين خروج من سماهم التشكيلات المسلحة خارج المطار والمناطق المحيطة له.