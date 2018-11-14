الأمن المركزي أبوسليم : اللواء السابع إختطف 8 من عناصرنا فى جنوب طرابلس

ليبيا – إتهمت قوات الأمن المركزي أبوسليم اللواء السابع مشاة باختطاف ثمانية عناصر منها مساء اليوم الأربعاء .

ووفقاً لما نقلته عنه قناة ليبيا بانوراما فى خبر عاجل قال الأمن المركزي الاشتباكات ما زالت مستمرة من جسر قصر بن غشير إلى جزيرة القصر بطرابلس. وأضاف : ” نتواصل مع اللواء السابع لإخلاء سبيل المختطفين ”

وأكدت مصادر أمنية من مديرية أمن قصر بن غشير وشهود عيان من سكان المنطقة لـ صحيفة المرصد تحرك اللواء السابع مساء اليوم الأربعاء فى محيط مطار طرابلس العالمي فيما تشهد بقية مناطق جنوب طرابلس أوضاعاً طبيعية .

وقال شهود العيان بأن إطلاق نار سُمع فى محيط المطار على تمام الساعة الخامسة بشكل متواصل لقرابة نصف ساعة قبل أن يعود الهدوء مجدداً إلى المنطقة فى ظل أنباء عن حدوث إشتباك بين اللواء وقوة الأمن المركزي أبوسليم المتمركزة فيه بقيادة عبدالغني الككلي ” غنيوة ” فى ظل تضارب للأنباء حول هوية الطرف المسيطر على المطار .

وفى الأثناء تحركت قوات تابعة لـ ” غنيوة ” من معسكرها فى حديقة الحيوانات بمنطقة أبوسليم فى إتجاه المطار فيما يؤكد شهود العيان بأن اللواء السابع تحرك بالفعل فى منطقة قصر بن غشير شرقي المطار وتمركز فى تقاطع معسكر المنارة ، ولكن لم يصدر أي تعليق رسمي من المكاتب الإعلامية للقوتين .

ويأتي هذا التطور فى محيط العاصمة هو الأول من نوعه منذ التثبيت الهش لوقف إطلاق النار برعاية أممية يوم 25 سبتمبر الماضي إثر إشتباكات دامية إستمرت لشهر كامل أوقعت عشرات القتلى والجرحى وأعقبتها إجراءات إقتصادية وأمنية متعثرة من المجلس الرئاسي .

يتبع ..

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية