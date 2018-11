المتوسط:

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إن الأطراف الليبية لم تذهب إلى باليرمو من أجل حل الأزمة بل لتكرس نفسها لاعباً أساسياً في المشهد السياسي .

وأكد قزيط، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن ما حصل في باريس يثبت أن الأزمة الليبية لم تحل ولم يتم التقدم للأمام ولو قليلاً .

وأضاف قزيط أن مؤتمر باليرمو جاء ليعزز فرص تحقيق الترتيبات الأمنية التي اعتمدها المجلس الرئاسي مؤخرا، وكذلك لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي وقّع عليها الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي طرابلس .

وقال قزيط “لا ننتظر الكثير من مؤتمر باليرمو وهو قد جاء ليكرس بقاء فائز السراج ويضفي مزيداً من الدعم الدولي له، الأطراف الليبية بمن فيهم وفد الأعلى للدولة ذهب إلى باليرمو كي يتفرج، لم يحمل أي طرف هم القضية الليبية، كل طرف يريد مزاحمة الطرف الآخر فقط”.

The post «قزيط»: مؤتمر باليرمو هدفه إبقاء السراج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية