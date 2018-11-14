السراج يبحث مع رئيس الوزراء الروسي آخر التطورات

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكد الاجتماع على دعم ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن؛ ورغبة روسيا في إيجاد حل للأزمة ودعم سيادة ليبيا، حيث شدد ميدفيديف على أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وفي ذات السياق قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إنه يجب إنشاء مؤسسات إدارية موحدة في ليبيا، والبدء منذ اللحظة في التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية السنة القادمة.

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