المتوسط:

باشرت مراقبة الاقتصاد في منطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) اليوم الأربعاء، توزيع مخصصات مادة الدقيق المدعوم على المخابز العاملة في البلدية.

وقال مراقب اقتصاد البريقة أحمد طاهر المقريف، إن مخصصات الدقيق التي شرعوا في توزيعها «من مخصصات الدفعة السادسة لسنة 2018».

وأضاف المقريف، أن عملية توزيع الدقيق المدعوم شملت المخابز العاملة في مناطق البريقة الجديدة، والعرقوب بواقع 100 كيس لكل مخبز من إجمالي 480 كيسًا من الدقيق.

ولفت إلى أنه سيجري خلال اليومين القادمين توزيع الدقيق على المخابز الموجودة في المناطق الأخرى حسب الكشف المعد مسبقًا من مراقبة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار.

وأشار المقريف إلى أن المخابز التي استلمت مخصصاتها ستباشر أعمالها من يوم غدٍ الخميس وفق التسعيرة المحددة مسبقًا وهي «عشرة أرغفة بسعر دينار واحد».

The post «البريقة» تشهد عمليات توزيع مخصصات الدقيق المدعوم على المخابز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية