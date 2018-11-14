متهماً تركيا وقطر .. المسماري : لا قائد أعلى للجيش إلا الرئيس المنتخب القادم

ليبيا – قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة والقيادة العامة مساء اليوم الخميس، إن قوات الجيش تتجهز لإنشاء وإعادة تشكيل الألوية والفرق في كل التخصصات العسكرية .

وأضاف، العميد أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في بنغازي، أن الحسابات العسكرية بدأت بإدراج 4000 فرد من العسكريين الذين كانوا منقطعين عن الخدمة العسكرية بالمنطقة الغربية، داعياً جميع المنقطعين الآخرين للالتحاق بأقرب معسكر.

وأفاد المسماري، أن هناك متدربين ومتطوعين جدد التحقوا بالجيش، مؤكدا أن القوات المسلحة سترحب بكل من استوفى الشروط للانضمام للكلية العسكرية باستثناء أفراد المليشيات.

وأكد أن القوات المسلحة ستضع بين أيدي العالم جيشًا وطنيًا قويًا قادرا على مواجهة الإرهاب وداعميه، مشيرا إلى أن دول العالم إذا أرادت تأمين مصالحها واستثماراتها، فعليها دعم هذا الجيش.

وأعرب المسماري عن احترام القيادة العامة باحترام الجهود التي تقوم بها مصر من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، مطالبا إياها بالاستمرار في هذا الطريق، ومواصلة المسير معا.

وقال فى هذا الصدد : ” منصب القائد الأعلى حق للرئيس القادم المدني والمنتخب الذي سنؤدي له التحية العسكرية ، ننتظر الإنتخابات وسننضوي تحت سلطة الرئيس المنتخب ونطيع أوامره بصفته قائداً أعلى للجيش ” .

كما أشار إلى أن الحرب ليست بين الليبيين بل ضد الإرهابيين الذين قال بأن تركيا وقطر حضرت لرعاية مصالحهم فى باليرمو مؤكدا إصدار المحكمة العسكرية حكماً على عنصر إرهابي بالإعدام و2 بالمؤبد و65 بالبراءة .

وكشف المسماري عن إنطلاق محاكمة قتلة الناشطسن سلوي بوقعيقيص وعبدالسلام المسماري والسفير الأمريكي فى بنغازي معلنا عن وجود معلومات حول مخطط لنقل إرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا عبر السودان.

المرصد – متابعات

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