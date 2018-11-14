مسلاتة تحيي الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية الطرابلسية

في الذكرى المئة لإعلان الجمهورية الطرابلسية، أقيم الأربعاء، بمدرج المعهد العالي للمهن الشاملة في بلدية مسلاتة، ملتقى بعنوان “مئة عام على الجمهورية الطرابلسية واستشراف المستقبل”.

وحضر الملتقى عميد بلدية مسلاتة، وعميد كلية الآداب والعلوم، وعدد من مدراء ورؤساء الأقسام في بعض الكليات والمعاهد داخل بلدية مسلاتة، وشخصيات ثقافية، بالإضافة لعدد من المهتمين من مدين الخمس وترهونة وبني وليد وزليتن ومصراتة.

وقال عضو المجلس البلدي محمد الرحيمي، إن الهدف من الملتقى استشراف المستقبل وإرسال رسالة للحاضرين بأن يسيروا على خطى أسلافهم وأن ينقذوا البلاد التي شتتها الانقسامات السياسية، وأن يتجهوا لبناء دولة قوية يسودها القانون والحرية والعدالة.

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