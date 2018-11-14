المسماري: حفتر طلب من دول الجوار في "باليرمو" التنسيق في حماية الحدود

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي إلى أن خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، طلب من قادة دول الجوار التنسيق والمشاركة في حماية الحدود، بحسب صحيفة “الوسط”.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن الأمور تسير الآن، بشكل ممتاز، في درنة، على مستوى كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بفضل المعارك التي خاضتها كتيبة عمر المختار والقوة المساندة لها.

واستعرض المسماري خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أوضاع القوات في درنة بعد معركة حي المغار، وسط المدينة، مشيراً إلى أن المعارك تنحصر الآن، في المدينة القديمة.

وأضاف المساري أن الجيش بصدد إعادة تشكيل الألوية والفرق في كل التخصصات العسكرية، مؤكداً أن هناك متدربين ومتطوعين جدد التحقوا بالجيش، وقال إن القوات بدأت تعمل على مستوى المناطق العسكرية، وفق الاشتراطات الموضوعة.