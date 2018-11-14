وقف إطلاق نار مؤقت جنوب طرابلس في انتظار جهود التهدئة

قناة ليبيا الأحرار

قال رئيس لجنة التواصل ومتابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية رمضان زرموح إن أطراف النزاع في طرابلس وافقت على وقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام مساعي رجال المصالحة.

وأوضح زرموح في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار أن قوة أبوسليم وافقت على وقف إطلاق النار بعد اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية، موضحا أنهم يعتزمون التوجه لترهونة لعقد لقاء مع قادة اللواء السابع لتثبيت التهدئة وإعادة الوضع إلى طبيعته.

مراسل قناة ليبيا الأحرار قال إن الاشتباكات اندلعت بين قوة تابعة للأمن المركزي بوسليم واللواء السابع مساء الأربعاء على خلفية مناوشات جرت بينهما صباح اليوم نفسه جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضح المراسل أن الاشتباكات جرت في المنطقة ما بين كوبري قصر بن غشير إلى غاية جزيرة القصر، دون أن يؤكد الجهة المسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

هذا وأعلن اللواء 22 التابع للواء السابع منطقة مطار طرابلس الدولي منطقة عسكرية إلى حين خروج من سماهم التشكيلات المسلحة خارج المطار والمناطق المحيطة به.

على الطرف الآخر، أكد مصدر أمني في الأمن المركزي أبوسليم لقناة ليبيا الأحرار أن اللواء السابع قام صباح الأربعاء باختطاف ثمانية من عناصره مكلفين بحماية مطار طرابلس.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن اللواء السابع تقدم باتجاه كوبري المطار ، الأمر الذي تسبب في تجدد الاشتباكات مع قواته جنوبي طرابلس، مشيرا أن الأوضاع الميدانية تشهد هدوءا حذرا بعد تدخل لجان المصالحة.

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