الوطنية لحقوق الإنسان قلقة بشأن طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها العميق مما يحدث في العاصمة من تحركات عسكرية وتجدد الاشتباكات في مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به في بلدية قصر بن غشير

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