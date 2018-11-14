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الوطنية لحقوق الإنسان قلقة بشأن طرابلس

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها العميق مما يحدث في العاصمة من تحركات عسكرية وتجدد الاشتباكات في مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به في بلدية قصر بن غشير

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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