صور | وفد من مكتب التعاون الدولي الإيطالي يجري زيارة لبلدية زوارة

ليبيا – أجرى مهندسين مكلفين من مكتب التعاون الدولي الإيطالي زيارة الأربعاء لبلدية زوارة بحضور عميد البلدية حافظ بن ساسي وعضو البلدية عصام الهاميسي.

الوفد إطلع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للبلدية على مواقع وخرائط المشاريع المستهدف تنفيذها من قبل الإتحاد الأوروبي داخل نطاق بلدية زوارة.

وقد رافق المجموعة مهندسين مكتب المشروعات بالبلدية في الزيارات الميدانية للمواقع وهي موقع انشاء مستشفى الأمراض السارية و صيانة وتجهيز مستشفى عام بديل و مصنع إعادة تدوير القمامة وتنفيذ مشروع إضاءة شوارع البلدية بالطاقة الشمسية.

المرصد – متابعات

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