في عمق الصحراء الليبية.. مبادرات مدنية لغايات سياحية وإنسانية

توقفت السياحة في ليبيا بشكل تام منذ عام 2011 بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، والآن مجموعة من منظمات المجتمع المدني تحاول إنعاش السياحة من جديد بتنظيم رحلات داخلية على أمل عودة السياح يوما ما.

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