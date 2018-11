ثقافة الوفاق تزود مدرسة بـ150 كتابا

زارت هيئة الثقافة التابعة لحكومة الوفاق مدرسة جمال عبدالناصر التخصصية للبنين في ططرابلس لتزويد مكتبتها المدرسية بما يزيد عن 150 عنوانا من الكتب الصادرة عن الهيئة العامة للثقافة، بواقع ثلاث نسخ من كل عنوان أي مايقارب 500 نسخة

وقال المستشار في الهيئة عبدالمنعم اللموشي إن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ الخطة التي وضعتها الهيئة لتزويد مجموعة من المؤسسات والقطاعات والمراكز بمكتبات نموذجية، وتغذيتها بشكل دوري مستمر، بحسب الصفحة الرسمية للهيئة

وتهدف الهيئة هذه العام إلى تزويد قرابة 100 مؤسسة ما بين مقاهي ونوادي وصالونات ثقافية وفنادق ومدارس ومراكز ثقافية بالعناوين المتنوعة من مخازن الهيئة بحسب الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

