الشرق الاوسط: قمة باليرمو تفضح خلافات حفتر والسراج حول صلاحيات «القائد الأعلى»

بينما بدت إيطاليا أمس متفائلة بإمكانية إجراء انتخابات جديدة في ليبيا بحلول الربيع المقبل، برز على الساحة السياسية خلاف جديد، بسبب تلاسن علني وضمني بين فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، حول مفهوم وصلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش.

وكشف حفتر والسراج عن سجال إعلامي حول فحوى خلاف حدث بينهما خلال الاجتماع الأمني، الذي ناقش الأزمة الليبية على هامش مؤتمر باليرمو الذي استضافته إيطاليا قبل يومين.

وأوضح بيان أصدره مكتب حفتر، أول من أمس، أنه شارك في اجتماع رؤساء دول جوار ليبيا وطوقها، إضافة لعدد من الدول الصديقة لبحث جميع القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وجميع الجرائم العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا مع دول جوارها. وبعد ذلك ظهر حفتر وهو يتحدث خلال الاجتماع عن إعادة لهيكلة الجيش وليس توحيده. لكنه أكد ضمنيا في المقابل رفضه الاعتراف بالسراج قائدا أعلى للجيش الوطني.

كما اعتبر حفتر أن صفة القائد الأعلى للجيش مسألة حصرية، لا تعطى إلا لرئيس الدولة المرتقب، ويجب أن تنقل مهامه إلى القائد العام للجيش إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، ويتم منحها للرئيس المنتخب، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بانخراط الميليشيات المسلحة في الجيش الوطني، الذي يبلغ تعداده الآن نحو 80 ألف مقاتل، على حد قوله.

وحسب بعض المراقبين، فقد بدا أن حفتر يرد بهذه العبارات على تأكيد السراج خلال الاجتماع ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية، مثلما هو متبع في دول العالم، مؤكداً بذلك أهمية احترام مبادئ وأسس الدولة المدنية.

وأوضح مكتب السراج في بيان له أنه أكد أيضا خلال الاجتماع أهمية استكمال الترتيبات الأمنية، والإصلاحات الاقتصادية، وتقديم الخدمات للمواطنين في جميع ربوع البلاد. كما أدرج السراج اسم حفتر، دون الإشارة إلى رتبته العسكرية أو منصبه العسكري ضمن الشخصيات، التي قال إنه التقاها خلال الاجتماع الأمني، الذي دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وحضره الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي.

في غضون ذلك، عبرت إيطاليا عن تفاؤلها مجددا بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بحلول الربيع المقبل، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، أمس.

المصدر/ الشرق الاوسط