ليبيا: تضارب الأنباء حول لقاء جمع رئيس الوزراء الإيطالي كونتي بحفتر في بنغازي

قال مصدر من الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي زار بنغازي الأحد للقاء حفتر. وهو ما نفاه مصدر إيطالي، مقرب من الحكومة شكك في أن يكون كونتي قد توجه إلى ليبيا لمناقشة “تطورات مؤتمر باليرمو” حول ليبيا، الذي ينعقد الاثنين.

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