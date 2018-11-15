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ليبيا: تضارب الأنباء حول لقاء جمع رئيس الوزراء الإيطالي كونتي بحفتر في بنغازي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قال مصدر من الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي زار بنغازي الأحد للقاء حفتر. وهو ما نفاه مصدر إيطالي، مقرب من الحكومة شكك في أن يكون كونتي قد توجه إلى ليبيا لمناقشة “تطورات مؤتمر باليرمو” حول ليبيا، الذي ينعقد الاثنين.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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