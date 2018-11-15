شاهد | فيديو يحسم الخلاف حول صورة المشري المثيرة للجدل خلال مؤتمر باليرمو

ليبيا – أثارت صورة ملتقطة فى باليرمو الإيطالية صباح الثلاثاء الماضي لرئيس مجلس الدولة الإستشاري ، خالد المشري ، القيادي فى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين جدلاً واسعاً بين النشطاء والمدونين على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي فور أنتشارها على مختلف الصفحات .

ودار هذا الجدل بين مصدّق ومكذّب مقرب من الحزب حول صورة للمشري يظهر فيها وهو يمسك هاتفه الشخصي مرتدياً سماعة بلوثوث مرتبطة بهاتفه بينما يشاهد مقطع لحديث أدلى به المشير خليفة حفتر حول حضوره إلى باليرمو وبأنه لن يشارك فى مؤتمرها الموسع الذي حضره المشري والآخرين وكان ذلك التصريح قد تم تسجيله بوقت متأخر من مساء الإثنين وجرى بثه على تمام التاسعة صباحاً تزامناً مع وقت الإفطار قبل إنطلاق الإجتماعات الرسمية فى باليرمو.

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صحيفة المرصد بحثت فى دقة تلك الصورة ليتبين بأنها صحيحة بنسبة 100% وبأن مصدرها بالأساس هو الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة بليبيا التي كان مصورها يوثق جلوس المبعوث سلامة على الأفطار الصباحي مع المشري والمستشار عقيلة صالح والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ووزير خارجيته خميّس الجهيناوي ورئيس النيجر محمد يوسفو قبل إنخراطهم فى الإجتماعات الرسمية.

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ولاحقاً وربما بسبب الإحتجاج عليها من قبل المشري أو مساعديه نظراً للجدل والإحراج الذي لحق به ، قامت البعثة فجأة بحذف الصور من صفحتها على موقع فيسبوك لكنها أبقتهم على حسابها الموثق فى موقع تويتر ولكن صحيفة المرصد إحتفظت بتسجيل شاشة للحسابين وبهما الصور محل الجدل والتشكيك بما لا يدع مجالاً للشك فى صحتها .

إضافة إلى ذلك ، تحصلت المرصد على مقطع فيديو للمشري وهو ينقل للمبعوث سلامة ما شاهده فى مقطع الفيديو لحديث حفتر فور نشره قائلاً له بالعامية : ” المشير قال إنه ماجاش لمؤتمر باليرمو ” . بينما كان وزير خارجية تونس جالساً فى الجهة المقابلة بجوار المستشار صالح وعلى يمينه الرئيس السبسي وهم يستمعون لما ينقله المشري بلهجة بدا عليها الإستياء بعد إستماعه للمقطع .

وكان حفتر قد قال في ذلك التسجيل الذي كان يشاهده المشري بأن حضوره إلى باليرمو لا علاقة له بالمؤتمر والاجتماعات التي تمت يوم الاثنين ، مبيناً بأن القيادة العامة أرسلت حينها وفداَ إلى باليرمو منذ 4 أيام وقد شارك مشاركة فاعلة بكل شيء .

المشير حفتر أوضح في تصريح الذي بثته بالأساس قناة ليبيا الحدث وتلقته منها صحيفة المرصد بأنه سيعقد صباح اليوم التالي أي الثلاثاء إجتماعاً مع رؤساء دول جوار ليبيا ، مبيناً بأنه سينتهز فرصة تواجدهم معاً للحديث في المواضيع التي تهم دول المنطقة .

وبشأن تواجده في مقر إنعقاد المؤتمر قال :” تم إستقبالي هناك فقط من قبل رئيس الوزراء الايطالي وبعدها خرجت ولن أشارك صباحاً في مؤتمر باليرمو حتى ولو جلست 100 ساعة هنا ليس لي علاقة به “. وهو الحديث الذي كان المشري يعيد نقله لسلامة بعد أن شاهده فى المقطع فور بثه لينتهي بهذا الجدل حول صحة الصور .

المرصد – خاص

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