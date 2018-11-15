رئيس الوزراء الأيطالي الأسبق: مؤتمر باليرمو فاشل تقنياً

وصف رئيس الوزراء الايطالي الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، ماتيو رينزي مؤتمر باليرمو عن ليبيا بـ”الفاشل تقنيا”، كونه “لم يسفر عن شيء جديد”، على حد وصفه.

وكتب رينزي، في مقال على صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي الأربعاء، أنه، بالمقابل، “رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي لم يعرف كيف يتجاوز هذا الفشل، ألقى بثقله على نشر صورة تجمع فائز السراج مع خليفة حفتر، اللذان يمتلكان ألبوم صور مع بعضهما البعض”، في إشارة إلى الصورة الملتقطة لهما في السابق خلال لقاءات أبو ظبي وباريس.

وأضاف رينزي، العضو بمجلس الشيوخ الايطالي، أن “نجاح قمة دولية من عدمه لا يقاس بالصور الملتقطة، بل عبر وثائق ختامية”. واختتم قائلا إن “هذا لم يحدث في باليرمو، فالصورة ليست كافية”.

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