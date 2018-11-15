هدوء حذر في طرابلس بعد تجدد اشتباكات طريق المطار الأربعاء

العنوان-طرابلس

عاد الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات مسلحة اندلعت الأربعاء جنوب المدينة بين قوات الأمن المركزي “أبو سليم” التابعة للرئاسي ضد اللواء السابع مشاة في صراع للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وتأتي هذه الاشتباكات في طرابلس ساعات فقط بعد اختتام مؤتمر باليرمو حول ليبيا وسيطر خلالها اللواء السابع على مطار طرابلس قبل أن يعود لتمركزاته السابقة بينما أعلن صلاح بادي سيطرة مليشيا تابعة له على المطار .

وكانت طرابلس شهدت اندلاع اشتباكات في 26 أغسطس واستمرت إلى غاية 25 أكتوبر، وخلفت 117 قتيلا و581 جريحا وفق حصيلة لإدارة شؤون الجرحى بالعاصمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية