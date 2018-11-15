الموقف العسكري في طرابلس اليوم

أعلن لواء “الصمود”، بقيادة صلاح بادي، مساء أمس الأربعاء، التقدم والسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وبحسب ما نشرته روسيا اليوم نقلا عن مراسلها في ليبيا، فإن اللواء تمكن من السيطرة على ما يعرف بـ”قوس المطار” (مدخل المطار)، مشيرة إلى أن مصادر محلية، أكدت أن اشتباكات جرت في مناطق مجاورة لمطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير بين قوات تابعة للواء السابع وقوات الأمن المركزي، فيما أفادت مصادر أخرى بإغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى المطار، حيث أكد سكان المناطق الواقعة على مقربة من المطار سماع أصوات إطلاق نار واشتباكات بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية