والدهاوزر: نعمل مع “بود” لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

زار”بيتر بود” سفير واشنطن السابق في طرابلس القائم مؤقتا بأعمال المكتب الخارجي للولايات المتحدة في ليبيا، مقر القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “إفريكوم” في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وجاءت زيارة “بود” الذي يتخذ من تونس مقرا له، عقب مشاركته في أعمال مؤتمر باليرمو الدولي الذي نظمته إيطاليا خلال اليومين الماضيين، لبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية تضمنت المشاركة في النقاشات بشأن آخر تطورات الملف الليبي على الصعيدين السياسي والأمني مع قائد “إفريكوم” الجنرال “توماس والدهاوزر” والقادة البارزين الآخرين في القيادة الأميركية في إفريقيا.

وقال “والدهاوزر” في تصريحات صحفية: “لقد تشرفنا بزيارة السفير “بود” لإعادة إحياء شراكتنا المتميزة التي طورناها إبان وجوده في موقع السفير الأميركي في ليبيا ونحن نتطلع إلى شراكة مستمرة مع المكتب الخارجي للولايات المتحدة في ليبيا فنحن نعمل من أجل مزيد من الأمن والاستقرار في البلاد.

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