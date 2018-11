“السراج” : مستعدون لترحيل شقيق “عبيدي” إلى بريطانيا نهاية العام

المتوسط:

أكد رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج، ” أنه على استعداد ترحيل شقيق سلمان عبيدي الذي فجر قاعة مانشستر ارينا، إلى بريطانيا بنهاية العام”.

وأكمل السراج ، خلال مقابلة مع بي.بي.سي على هامش مؤتمر دولي في إيطاليا، “نحن نتعاون بشكل كامل لأننا نتفهم معاناة عائلات ضحايا هذا الهجوم الإرهابي”.

وأضاف “طبقا للنائب العام نستطيع الترحيل. وبعد أن نكمل العملية القانونية في ليبيا، يصبح الترحيل مسألة وقت”.

وكانت بريطانيا قد قدمت طلبا لترحيل هاشم عبيدي بعد تفجير مايو/ أيار 2017 الذي قتل فيه 22 شخصا، معظمهم من المراهقين ، وفجر سلمان عبيدي نفسه أمام أحد مخارج القاعة بعد انتهاء حفل غنائي للمغنية أريانا غراندي، ويشتبه في ضلوع هاشم عبيدي في التفجير، وهو مطلوب لدى شرطة مانشستر بتهم القتل ومحاولة القتل والتآمر للتسبب بتفجيرات.

