طائرة الخطوط الليبية الإيرباص 330 تعود للخدمة بعد صيانتها في القاهرة

أعلنت الخطوط الجوية الليبية الخميس، عن وصول طائرتها الإيرباص A330 5A_ LAR بعد صيانتها في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح الناطق الرسمي للخطوط محمد قنيوة، في تصريح للرائد أن الطائرة وصلت إلى مطار معيتيقة بعد انتهاء الإصلاحات الفنية لجسم الطائرة الناجمة عن إصابتها بشظايا جراء سقوط القذائف العشوائية على المطار خلال الأشهر الماضية.

يشار إلى أن عدد من الطائرات تابعة لشركات طيران ليبية أصيبت بأضرار بعضها جسيمة نتيجة سقوط قواذف وشظايا في مطار معيتيقة اثناء الاشتباكات التي دارت في طرابلس المسلحة.

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