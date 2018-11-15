‏عودة تدفق المياه إلى مدن غرب ليبيا بمعدل 250 ألف متر مكعب

أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، عن بدء وصول المياه بشكل تدريجي إلى مناطق مدينة طرابلس عبر المسار الشرقي بمعدل تدفق 250 ألف متر مكعب.

وأكدت المنظومة، استمرار الزيادة التدريجية لتدفق المياه حتى يعود التدفق إلى معدلاته الطبيعية خلال ثلاثة أيام، وفق ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الخميس.

وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن المياه عادت إلى التدفق مجددا إلى مدن طرابلس ومصراتة وزليتن والخمس ومناطق جبل نفوسة عبر المسارين الشرقي والأوسط بعد عودة التيار الكهربائي إلى حقول أبار المياه بعد توقف دام أكثر من 20 ساعة.

وحدث مساء السبت الماضي فصل في الدائرتين الأولى والثانية بالهضبة الجنوب، نتج عنه هزّة على الشبكة الكهربائية أدت إلى خروج وحدات التوليد في محطة جنوب طرابلس ومحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية “الرويس”، إضافة إلى خروج وحدتين غازيتيّن وثلاث وحدات بخارية في محطة الزاوية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أن هذا العطل أدّى إلى فقد التغذية على المنطقة الجنوبية وجزء كبير من أحمال العاصمة طرابلس، مما أدى إلى توقف تدفق المياه بسبب انقطاع الكهرباء عن حقول آبار مياه الحساونة – سهل الجفارة.

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