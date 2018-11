وزير داخلية إيطاليا: الطائرات أفضل طريقة لإنقاذ المهاجرين القادمين من ليبيا

المتوسط:

خلال استقباله 51 مهاجرًا إفريقيًا، أفاد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، بأنَّ إيطاليا تبقى بلد استقبال «سخي ومتضامن».

وأضاف سالفيني، أن الطريقة الوحيدة المتاحة لوصول النساء والأطفال الذين يُواجهون صعوبات، هي «الطائرة» وليس القوارب المطاطية، لأن القوارب يقودها مجرمون يشترون أسلحة في مقابل بشر.

وحضر الوزير الإيطالي، إلى مدرج مطار براتيكا دي ماري العسكري قرب روما، لاستقبال هؤلاء اللاجئين الـ 51 من النيجر، بعدما قامت الأمم المتحدة بإجلائهم من ليبيا.

