السويحلي: إذعان السياسيين الليبيين شرّع الأبواب لطموحات العسكر

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي إنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون سيطرة مدنية على المؤسسة العسكرية وقيادتها.

وأضاف السويحلي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

“إذعان السياسيين الليبيين في باريس بالأمس وباليرمو اليوم، ساعد على تقويض هذا المبدأ الحيوي، وشرّع الأبواب لطموحات العسكر (حفتر) للاستيلاء على السلطة”.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق أن هذا الأمر لا شك أنه سيعرض مستقبل ديمقراطيتنا الوليدة للخطر، وفق قوله.

