السويحلي يعلق على نتائج باليرمو ويصرح: حفتر يعرض الديمقراطية الوليدة في ليبيا للخطر

ليبيا – إعتبر الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري والعضو المقاطع لمجلس النواب عبدالرحمن السويحلي بأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون سيطرة مدنية على المؤسسة العسكرية وقيادتها.

السويحلي علق في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” إطلعت عليها صحيفة المرصد على نتائج مؤتمر باليرمو قائلاً :” إذعان السياسيين الليبيين فى باريس بالأمس وباليرمو اليوم، ساعد على تقويض هذا المبدأ الحيوي، وشرّع الأبواب لطموحات العسكر (حفتر) للإستيلاء على السلطة” على حد زعمه.

وإختتم الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري تغريدته بالادعاء بأن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر سيعرّض مستقبل ما وصفها بـ”الديمقراطية الوليدة في بلادنا” للخطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية