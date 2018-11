المتوسط:

قال رئيس جمعية الصداقة الروسية العربية، فتسلاف موتوسف، إنَّ كافة الجوانب الأوروبية والعربية تتفق على ضرورة حل الأزمة في ليبيا.

وأضاف موتوسف، أن هناك تفاهمات بين الجانبين الفرنسي والإيطالي بشأن الأزمة الليبية.

وأشار موتوسف، إلى أنَّ فكرة توحيد المؤسسات الليبية لاقت دعما دوليا بلا خلاف في مؤتمر باليرمو الذي تم تنظيمه في دولة إيطاليا خلال اليومين الماضيين.

The post رئيس الجمعية «الروسية العربية»: الأطراف العربية والأوروبية متفقة على حل أزمة ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية