المجلس التسييري بنغازي يتابع الملف الخدمي في القوارشة

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، مع رئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، المشاريع الجاري تنفيذها.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، أن ذلك جاء خلال لقاء عقد اليوم الخميس، حيث بحث المجتمعون، سبل معالجة المشاريع المتوقفة، وحل المختنقات بالمنطقة، إلى جانب التطرق أهم الملفات الخدمية منها مياه الشرب والصرف الصحي وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية و الكهرباء والإنارة كذلك رصف الطرق.

وتم في ختام الاجتماع، الاتفاق على حصر كافة الاحتياجات وتضمينها فى المشاريع المستهدف تنفيذها وذلك بعد اعتمادها وإقرارها من قبل لجنة إعادة استقرار بنغازي.

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