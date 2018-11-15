الأبعج يصدر بلاغ بشأن ملكية العقار الخاص بمصرف التجارة والتنمية في الكفرة

ليبيا – أصدر آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الأبعج بلاغ لمدير أمن الكفرة وفرع الإستخبارات الكفرة وفرع الشرطة العسكرية بالمدينة ومدير مكتب آمر منطقة الكفرة العسكرية.

العميد الأبعج أكد في نص البلاغ الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن أي أعتراض بشأن ملكية العقار الخاص بمصرف التجارة والتنمية بالكفرة يجب الاتجاه به للجهات القانونية صاحبة الفصل في هذا الموضوع.

وحذّر كل من يعرقل مسيرة تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة بأنه سيتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

ويأتي ذلك في أطار حلحلة الأزمات بمنطقة الكفرة بتفعيل المؤسسات الخدمية وعدم عرقلة الجهود المبذولة لتقديم الخدمات للقطاع المصرفي ومنها مصرف التجارة والتنمية بالكفرة.