ميناء «راس لانوف» يستعد لاستقبال البواخر التجارية

أفادت إدارة ميناء رأس لانوف التجاري، أمس الأربعاء، بأنَّ الميناء على استعداد لاستقبال أي باخرة تحمل أي نوع من البضائع أو المواشي سواء كانت شحن أو استقبال.

ويأتي ذلك، بعد استكمال كل التجهيزات والتغلب على بعض الأمور الفنية التي كانت سبباً في تأخير انطلاق العمل به من جديد، حيثُ تم استقبال ثاني باخرة في أقل من عشرة أيام بفعل تضافر الجهود من جهات مختلفة بالميناء سواء مركز جمرك رأس لانوف أو مصلحة المواني، حيثُ تم التعاون مع عدد من الشركات النفطية الموجودة بالمنطقة هذا.

ودخلت أمس السفينة BERONIK والمحملة ببعض البضائع إلى ميناء راس لانوف التجاري.

