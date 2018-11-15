بوفايد: المؤتمر الوطني الجامع وسيلة للضغط على النواب

قال عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد، الخميس، إن المؤتمر الوطني الجامع خطوة جيدة، ووسيلة ضغط على مجلس النواب الذي يماطل في إصدار قانون الاستفتاء.

وأضاف بوفايد، في تصريح للرائد، أنه لا يوجد حل حاليًّا إلا المؤتمر الوطني الجامع الذي سيشارك فيه العديد من الخبراء وأساتذة الجامعات والناشطون المدنيون وغيرهم.

وأوضح عضو الأعلى للدولة، أن المخرجات التي سيتفق عليها في المؤتمر ستصبح ملزمة لمجلسي النواب والدولة، وفق جدول زمني محدد.

وبيّن بوفايد أن من مخرجات مؤتمر باليرمو تأمين دعم المجتمع الدولي لمخرجات المؤتمر الوطني الجامع التي ستكون ملزمة للأجسام الثلاثة “النواب والدولة والرئاسي”.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة أعلن، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن المؤتمر الوطني الجامع سيعقد بداية العام المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية