بعد السيول التي اجتاحت المنطقة.. صحة المؤقتة تطلع على أوضاع مستشفى البياضة القروي

ليبيا – قامت اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بتعليمات من الوكيل العام لوزارة الصحة والمكلف بتسيير الوزارة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس الأربعاء بزيارة ميدانية لمعاينة الوضع الصحي للمواطنيين بمنطقة البياضة نتيجة لغرق منازل بعضهم في فياضانات سيول الامطار الغزيرة.

إدارة الإعلام بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة أكدت على أنه تم التواصل مع مدير مستشفى البياضة القروي محمد فرج مسعود للاطلاع على الوضع الصحي للمترددين على العيادات والتي بينت عدم وجود أي حالات وفيات أو حالات غرق أو علامات أو اعراض سريرية للالتهابات المعوية (الاسهال) والاطلاع على المخزون الدوائي بالمستشفى.

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كما نم التواصل مع مدير قسم الرعاية الصحية الاولية بالبلدية عبدالدائم المسماري للإطلاع على الوضع الصحي للمواطنيين بالمنطقة وزيارة المنازل المتضررة والاطلاع على تلوث مياه الشرب في الصهاريج الارضية بمياه الصرف الصحي ومياه السيول الجارفة.

وعليه تم وضع التوصيات للمواطنيين بعدم شرب المياه الملوثة لحين أفراغها وتنظيفها ثم تطهيرها باستخدام الماء النظيف والكلور بمساعدة هيئة السلامة الوطنية من بلديتي الساحل وجردس والذين قاموا بدورهم في إفراغ المياه وتنظيف الشوارع وحوائط المنازل بمساعدة شركة الخدمات العامة بالبلدية وأهلي المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية