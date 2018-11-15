وزير داخلية الوفاق الليبية يوقع مذكرة تفاهم أمنية مع بريطانيا

وقع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، مذكرة تفاهم أمني للتعاون بين جهاز المباحث الجنائية بالوزارة والوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة.

وتضمنت هذه المذكرة التي وقعت اليوم الخميس، التفاهم على تطوير آليات عمل جهاز المباحث الجنائية الليبية من خلال دورات تدريبية، ودعم القدرات الليبية لمكافحة الإجرام باستعمال التقنيات والمنظومات الحديثة، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية الليبية.

يشار إلى أن المملكة المتحدة البريطانية قد ساهمت خلال السنوات الماضية في دعم العديد من المشاريع الأمنية في عدة مدن مختلفة في ليبيا.

وقد أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، خلال زيارته بنغازي في الثامن من أكتوبر الماضي، عن مشروع جديد لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في المدينة خلال العامين المقبلين، لخلق بيئة أكثر أمانًا لأهالي المدينة من خلال إزالة مخلفات الحرب والمواد المتفجرة.

كما وقعت المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أواخر سبتمبر الماضي، اتفاقية مع منظمة العون الدنماركية لمواصلة مشروع إزالة الألغام في مدينة سرت.

وكانت السفارة البريطانية في ليبيا، قد وقعت أواخر يوليو الماضي، على عقد مشروع تمويل حملة مؤسسة “الحقول الحرة” الليبية، الهادفة لزيادة الوعي بمخاطر المواد غير المتفجرة، بالشراكة مع السفارة السويسرية.

ساهمت بريطانيا بمبلغ 76 ألف جنيه إسترليني كجزء من برنامجها لتعزيز الأمن والاستقرار بليبيا، مؤكدة أن الحكومة السويسرية قدمت مبلغًا مساويًا لهذا الرقم، لتمكين مؤسسة “الحقول الحرة” من تنفيذ أنشطة في مجال التنبيه حول مخاطر الألغام في مناطق غرب ليبيا، لزيادة الوعي بهذا الخصوص ولتخفيف احتمال وقوع إصابات أو وفيات بين المدنيين.

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