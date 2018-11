وزارة الداخلية: المصالحة الوطنية طريق الازدهار

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن من صميم عملها دعوة جميع المكونات الليبية والاجتماعية إلى تغليب لغة السلام وجعل حب الوطن شعارًا لبنائه.

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس أنه لا نجاح لأي مصالحة من دون التوقف عن اعتبار ليبيا غنيمة يجب تقاسمها، بحسب الوزارة.

وأضافت أن مساعي المصالحة تنجح فقط بالخوف على مصلحة الوطن أولاً والحفاظ على ثرواته المادية والتاريخية والدفاع عن أمنه وأمان شعبه.

وجاء في البيان :

“ليبيا وطننا جميعًا وليس حكرًا على جماعة أو قبيلة بعينها، فالنهوض بها يحتاج إلى تآزرنا جميعًا من دون تمييز أو تهميش، فلنوقف استخدام لغة السلاح فيما بيننا ولنجلس جميعًا على طاولة الوطن”.

وأضاف البيان :

” لكي نخرج ببلدنا إلى بر الأمان نحتاج إلى تغليب لغة العقل والسلام ونضع مستقبل الأجيال القادمة نصب أعيننا، حتى لا يذكرنا التاريخ بأننا أضعنا وطن ضحى من أجل نهضته الأجداد”.

