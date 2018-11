المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والنقل البحري بحكومة الوفاق، أحمد السنوسي، مع رئيس اللجنة التسييرية لميناء طرابلس البحري العميد سالم بدر ورئيس مجلس الإدارة المكلف للشركة الليبية للموانئ، لمناقشة أبرز المشاكل التي تعيق عمل الميناء، التي تسبب بعض الصعوبات مع فرع الشركة داخل الميناء.

وتوصل المجتمعون لحلحلة بعض الأمور العالقة بينهم هذا، إذ تمَّ الاتفاق علي تكوين لجنة لمتابعة عمل الشركة الليبية داخل الميناء.

The post تفاصيل اجتماع وكيل «مواصلات الوفاق» مع رئيس اللجنة التسييرية بميناء طرابلس البحري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية