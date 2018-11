المتوسط:

في إطار دعم البلديات المتضررة من الهجرة غير النظامية، بحث مستشار مكتب التعاون الليبي الإيطالي بالسفارة الإيطالية، مع عميد وأعضاء بلدية زوارة آلية تنفيذ ثلاثة مشاريع متفق عليها بين الحكومة الليبية والحكومة الإيطالية

وأشار عميد بلدية زوارة، حافظ جمعة، إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ مستشفى مستشفى بديل إلى حين إتمام صيانة المستشفى المركزي ومشروع إنارة بالطاقة الشمسية ومشروع إعادة تدوير القمامة بالمنطقة.

The post «السفارة الإيطالية»: تنفيذ 3 مشاريع لصالح بلدية زوارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية