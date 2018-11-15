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الهلال الأحمر يُحيي اليوم العالمي للسكري

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيت الأمانة العامة للهلال الأحمر اليوم العالمي للسكري في عدد من الفروع بنشاطات مختلفة كان من ضمنها زيارة دار العجزة والمسنين بمنطقة مسة مع عدد من المتطوعين من مدينة البيضاء.

تم خلال الزيارة إجراء الكشف الطبي على النزلاء وتقديم الهدايا والدعم النفسي لهم.

ويأتي هذا نشاط ضمن البرامج المشتركة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بمشروع الحماية المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وصادف اليوم العالمي للسكري، 14 نوفمبر، حيث تقوم فيه الجهات الصحية على مستوى العالم بحملات للتوعية من هذا المرض الخطير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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