الهلال الأحمر يُحيي اليوم العالمي للسكري

أحيت الأمانة العامة للهلال الأحمر اليوم العالمي للسكري في عدد من الفروع بنشاطات مختلفة كان من ضمنها زيارة دار العجزة والمسنين بمنطقة مسة مع عدد من المتطوعين من مدينة البيضاء.

تم خلال الزيارة إجراء الكشف الطبي على النزلاء وتقديم الهدايا والدعم النفسي لهم.

ويأتي هذا نشاط ضمن البرامج المشتركة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بمشروع الحماية المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وصادف اليوم العالمي للسكري، 14 نوفمبر، حيث تقوم فيه الجهات الصحية على مستوى العالم بحملات للتوعية من هذا المرض الخطير.

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