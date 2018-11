ولي عهد أبو ظبي يثمن جهود إيطاليا في مؤتمر باليرمو

المتوسط:

ناقش الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعم الجهود السياسية في ليبيا خلال زيارة للأخير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد توجهات بلاده وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمناً الجهود الإيطالية المبذولة في مؤتمر باليرمو.

وشدد بن زايد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف والإرهاب.

وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية والدور الإيطالي والأوروبي في تعزيز التنمية.

