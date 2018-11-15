توقعات الطقس والحالة الجوية ليوم غداً الجمعة 16 نوفمبر 2018 على مختلف أنحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم حول حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الجمعة أن تشهد الاجواء منخفض جوي سطحي صحراوي يتمركز جنوب غرب تونس يساهم يوم الغد في تيارات جنوبية تعمل علي اجواء دافئة بشكل واضح علي المناطق الغربية بصفة عامة.

وتوقع التقرير أن تشهد مناطق الشمال الغربي وغدامس اجواء دافئة مع سماء صافية ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 27 إلى 28 درجة ولاتتجاوز 25 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

ونوه التقرير إلى أن هذه الاجواء لن تدوم طويلا علي هذه المناطق حيث تشهد هذه المناطق انخفاض واضح في درحات الحرارة يوم السبت القادم مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة قد ترافقها خلايا احيانا على بعض هذه المناطق.

وبحسب التقرير فتشهد مناطق الخليج اجواء مستقرة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر على البريقة والزويتينة واجدابيا الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ووفقاً للتقرير يشهد طقس مناطق الشمال الشرقي سماء قليلة السحب قد تتكاثر على المناطق الساحلية والجبل الاخضر ترافقها بعض الامطار الخفيفة والمتفرقة الرياج شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 22 الي 24 درجة ولاتتجاوز 19 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويشهد طقس مناطق الوسط وفقاً للتقرير سماء صافية إلى مغيمة على منطقة الحمادة الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 23 إلى 27 درجة ومن المتوقع أن تشهد بعض مناطق الوسط الغربي الحمادة وتمتد إلى غاية الشويرف يوم السبت امطار متفرقة مابين خفيفة إلى متوسطة احياناً.

وبحسب التقرير فيشهد طقس مناطق الجنوب سماء صافية إلى ظهور بعض السحب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة حيث تميل إلى الانخفاض قليلا على مناطق الجنوب الشرقي وتميل إلى الارتفاع قليلا على مناطق الجنوب الغربي بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 24 إلى 31 درجة.

وتكون حالة البحر بحسب التقرير على طول الساحل سيكون هادئ إلى خفيف الموج ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 الي 0.75 متر. والله اعلم