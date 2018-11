وزير خارجية روسيا: نؤيد الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة

المتوسط:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أنّ موسكو تولي اهتماماً خاصاً للأزمة في ليبيا، وللجهود الدولية المبذولة لتسويتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأشار بوغدانوف إلى أنّ رئيس الوزراء الروسي أكد في كلمته على ضرورة إجراء اتصالات مع جميع الفرقاء الليبيين، وعدم فصل فريق على حساب فريق آخر، لأن هدفهم أولاً وأخيراً أن يقرر الليبيون مصيرهم بأنفسهم، وأن تساعدهم روسيا في تحقيق ذلك.

