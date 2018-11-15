الحكومة المؤقتة تصدر قرارات هامة بشأن الراسبين بالثانوية العامة وزيادة المرتبات

البيضاء-العنوان

وافق مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الخميس، على قرار اعتماد دور تكميلي لطلبة الشهادة الثانوية الراسبين في ثلاث مقررات على الأكثر للعام الدراسي 2017-2018، بحيث يبقى الطلبة للإعادة على هذه المواد فقط في العام الدراسي القادم ويحتفظ لهم بأعمال السنة.

كما وافق خلال اجتماعه العادي الثامن للعام الحالي بمقر ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمدينة البيضاء برئاسة عبدالله الثني، وحضور عدد من وزراء الحكومة على رأسهم وزير التعليم بالحكومة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، على قرار إنشاء المعهد العالي للمهن الهندسية ببلدية شحات.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر في القانون رقم (15) لسنة 1981ميلادي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بما يضمن زيادتها لجميع الشرائح العاملة في الدولة، وذلك بناء على ما عرضه وزير التعليم بشأن تعديل اللائحة المالية لمرتبات موظفي الجامعات.

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