المنظمة الدولية للهجرة تنشر أعداد المهاجرين والنازحين داخلياً والعائدين

نشرت المنظمة الدولية للهجرة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك عبر ما أسمته أداة تتبع الأحداث، نشرت أعداد النازحين داخلياً والعائدين لمناطقهم والمهاجرين خلال شهر أكتوبر الحالي.

ففي تاجوراء عادت 250 أسرة إلى مساكنها بينما لا زالت 13 أسرة نازحة نتيجة للاشتباكات التي اندلعت في سبتمبر وعجزت عن العودة بسبب الأضرار البالغة التي لحقت بمساكنها، وفي سواني بن آدم وصل ما يقدّر ب 700 مهاجراً إليها أثناء عبورهم إلى مناطق أخرى.

وفي عين زارة عاد قرابة 950 فرداً إلى مساكنهم، وفي الجفرة وصل 900 مهاجراً وقد جاء أغلبهم للعمل الموسمي والعبور لمناطق أخرى، وفي درنة عاد قرابة 365 فرداً، وفي أبو سليم عاد قرابة 9.925 فرداً إلى مساكنهم كما وعاد 3000 مهاجراً إليها عقب انتهاء الاشتباكات.

كما وعادت 170 أسرة إلى تاورغاء ووصل عدد يتراوح بين 500 و 1000 مهاجراً إلى تاورغاء، وفي زليتن غادر 15 فرداً إليها من سوق الخميس.

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