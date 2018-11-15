بالفيديو | معلناً سبب إنسحاب تركيا من باليرمو .. المشري : عقيلة صالح قريباً فى طرابلس

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري بأن المشير خليفة حفتر اشترط في الاجتماع الذي وصفه بالمصغر في باليرمو ( قمة الرؤساء ) أن تؤول له القيادة العليا للجيش ، ولكن حديث حفتر المثبت بالفيديو الذي تم تسريبه من الجلسة يشير إلى عكس ما قالت المشري حيث طالب الأول بأن يبقى الأمر على ماهو عليه إلى حين الإنتخابات ومنح الصفة للرئيس المنتخب !

وفى مقابلة له تابعتها صحيفة المرصد عبر قناة ليبيا لكل الأحرار مساء الخميس أكد المشري إشتراكهم في مجلس الدولة فى رفض هذا الأمر مع مع المجلس الرئاسي وبأن الموقف بين المجلسين بالخصوص متطابق تماماً.

وبينما لم تعلق إيطاليا عن سبب الإنسحاب الذي عزاه الحزب التركي الحاكم بأنه جاء لسوء المعاملة ، قال المشري أن انسحاب وفد تركيا سببه اشتراط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدم حضورهم في اللقاء.

وأضاف المشري بإن المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلادمير بوتن أكد لهم خلال لقاء دام ساعتين أن موسكو لا تؤيد أي طرف على آخر في ليبيا، وأن لقاءات مسؤوليها مع المشير حفتر لا تتعدى الإجراءات البروتوكولية ولم ترتق إلى المستوى الديبلوماسي ، وذلك على حد قوله

ولكنه عاد ليؤكد بأن المسؤول الروسي إعتبر عملية الكرامة “قوة أمر واقع” وأن هناك مشكلة شرعيات لكل الأجسام السياسية في ليبيا ، مشيراً إلى أن عدم حضوره قمة الرؤساء التي عُقدت صباح الثلاثاء كانت حرصاً منهم على إنجاح جهود الإيطاليين بالخصوص وذلك على حد زعمه .

وفيكا يتعلق بما وصفه ( ما يسمى توحيد المؤسسة العسكرية ) برعاية مصرية ، قال أيضاً بأن وجهة نظره تتطابق مع الرئاسي فى إشارة منه لضرورة سحب هذا الملف من القاهرة وتسليمه للأمم المتحدة ، لكن السراج أكد اليوم فى حوار مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إمكانية التوصل مع حفتر لحل وسط حول مشكلة منصب القائد الأعلى !

‏⁧‫وفى الشق السياسي أكد المشري‬⁩ إبداء المستشار عقيلة صالح انفتاحاً كبيراً جدا لهم على ضرورة العمل والتوافق مع مجلس الدولة خلال اللقاءات التي جرت بينهم فى باليرمو‬⁩ وأضاف : ” السيد عقيلة قال لي بالحرف الواحد ، لقد تأخرنا كثيراً يا أخي خالد عن التوافق بيننا وإيجاد حلول وقد وجهت له دعوة لزيارة طرابلس ولعلنا قريباً سنراه هنا ” .

المرصد- متابعات

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