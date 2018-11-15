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«اقتصاد وصناعة الوفاق» تصدر قراراً بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ووفقاً للقرار الصادر والمنشور على صفحة وزارة الاقتصاد الليبية لحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فإنّه يُسمح لكافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص لها بالاستيراد مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد في الفئة الواحدة والمذكورة ضمن مرفقات القرار.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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