«اقتصاد وصناعة الوفاق» تصدر قراراً بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية

ووفقاً للقرار الصادر والمنشور على صفحة وزارة الاقتصاد الليبية لحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فإنّه يُسمح لكافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص لها بالاستيراد مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد في الفئة الواحدة والمذكورة ضمن مرفقات القرار.

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