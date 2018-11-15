المشري: حفتر اشترط الحصول على صفة القائد الأعلى للجيش

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن حفتر اشترط في الاجتماع المصغر في باليرمو، أن تؤول له القيادة العليا للجيش، وهو أمر نشترك في رفضه مع المجلس الرئاسي حسب تعبيره.

وأكد المشري في لقاء خاص مع ليبيا الأحرار، يبث لاحقا، أن انسحاب الوفد التركي سببه اشتراط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدم حضور تركيا في اللقاء الذي سبق المؤتمر.

وبخصوص الدور الروسي في ليبيا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن المبعوث الشخصي لبوتين أكد لهم خلال لقاء دام ساعتين، أن موسكو لا تؤيد أي طرف على آخر في ليبيا، وأن لقاءات مسؤوليها مع حفتر لا تتعدى الإجراءات البروتوكولية ولم ترتق إلى المستوى الديبلوماسي.

ونوه المشري إلى أن المسؤول الروسي اعتبر عملية الكرامة “قوة أمر واقع”، وأن هناك مشكلة شرعيات لكل الأجسام السياسية في ليبيا.

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