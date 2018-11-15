إدانة أممية للاعتداءات على المرافق الطبية بليبيا

أدانت الأمم المتحدة الاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها في ليبيا، وآخرها الهجوم على مركز الجراحات التخصصية في بنغازي، وفق ما نشرت البعثة الأممية بحسابها في “تويتر”، الخميس.

ودعت البعثة لضرورة وقف أعمال العنف المستمرة ضد المرافق الطبية وأطقمها، حيث يحظر القانون الإنساني الدولي هذه الأفعال، مؤكدة أهمية تقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وكانت مجموعة مسلحة اعتدت على مركز الجراحات التخصصية في بنغازي، وسرقت بعض معداته وأغراض شخصية للعاملين فيه.

وقال المدير العام للمركز يونس البشاري، الأربعاء، إن المجموعة المسلحة اعتدت على الأطقم الطبية بغرفة العمليات والعناية، وتهجمت على قسم الإيواء الخاص بالرجال.

ونقل المكتب الإعلامي للمركز عن البشاري قوله إن المُهاجمين قاموا أيضا بإغلاق كافة أبواب الأقسام وهددوا الطاقم الطبي المشرف على العمليات والعناية، ما تسبب في إيقاف العمل داخل المركز.

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