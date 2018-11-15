“صحة المؤقتة”: لا أمراض وبائية في البياضة

قامت اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة بزيارة ميدانية لمنطقة البياضة لتقييم الوضع الصحي فيها بعد تعرضها لفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة.

وذكر المكتب الإعلامي في “صحة المؤقتة”، أن اللجنة أكدت خلو المنطقة من أي أمراض وبائية.

بدوره، أوصى قسم الرعاية الصحية الأولية بالبلدية المواطنين بعدم شرب من المياه الملوثة بالخزانات الأرضية لحين إفراغها وتطهيرها باستخدام الماء النظيف والكلور بمساعدة هيئة السلامة الوطنية الذين قاموا بإفراغ المياه وتنظيف الشوارع وحوائط المنازل بمساعدة شركة الخدمات العامة بالبلدية وأهالي المنطقة.

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