اتفاقية تعاون بين ليبيا وأمريكا

قامت وزارة الخارجية الأميركية بدعوة للسفيرة الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية”وفاء بوقعيقيص” لحفل توقيع يٌعنى بتجديد اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وليبيا لمدة عشرة أعوام

ستعزز هذه الخطوة التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما يضمن اتباع ممارسات البيانات المفتوحة، بحسب صفحة السفارة الرسمية

وقد حضرت التوقيع نائبة المدير العام المساعد لمكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية جوديث غاربر

