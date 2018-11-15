مجددا.. الأمم المتحدة تدين الهجوم على المرافق الطبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها للهجوم على المرافق الطبية في ليبيا.

وقالت البعثة في تغريدة لها بموقع “تويتر” انها تدين “الاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها في ليبيا، آخرها الهجوم على مركز الجراحات التخصصية في بنغازي” مضيفة “يجب أن تتوقف أعمال العنف المستمرة ضد المرافق الطبية وأطقمها التي يحظرها القانون الإنساني الدولي ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة”.

وكانت الأمم المتحدة دانت في الخامس من الشهر الجاري الهجوم الذي شنته ما اعتبرها “الميليشيات على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس، حيث أطلق المهاجمون النار على أحد الأطباء وهددوا سلامة وأمن الطاقم الطبي في المستشفى، ما أدى إلى توقف جميع الخدمات الطبية غير الطارئة لمدة ثلاثة أيام”.

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